Con base en ese sustento legal, entre 1970 y 1976, el gobierno de la República pudo recuperar más de 40 mil piezas arqueológicas y coloniales que se encuentran en custodia de los institutos correspondientes. Entre los más destacados ejemplos se hallan El señor de las limas y El cuarto códice maya, así como variados estípites, óleos y retablos barrocos de extraordinario valor, junto con tantas otras muestras significativas de la cultura mexicana.

En esa lucha singular también se consiguió establecer y adherirse a dos convenios internacionales; uno entre México y Estados Unidos, en 1970, y el otro multilateral, con la Unesco, en 1973, los cuales prohibieron la importación y exportación ilícita de bienes culturales. Ambas legislaciones señalan dos condiciones fundamentales para la reivindicación de los bienes saqueados: la primera es que haya un registro previo del bien a rescatar y, la segunda, que se pueda probar que el mismo fue exportado ilegalmente en fecha posterior a la entrada en vigor del tratado correspondiente. En razón de lo anterior, todas las denuncias que se presenten sobre saqueo internacional deben acompañar, como pruebas indispensables, la prexistencia y el origen del bien saqueado, demostrando también que éste se encontraba en poder y en el territorio de nuestra nación después de 1970 y 1973, años en que entraron en vigor los convenios referidos.

Para contar con esa prueba indispensable, es necesario realizar de inmediato una verdadera cruzada nacional, con participación comunitaria y a un mínimo costo, para fotografiar –certificando fecha y ubicación–, todos los bienes arqueológicos, históricos o artísticos, que es obligatorio defender, estén o no inventariados previamente; ya que, si se cumple con ese requisito, el patrimonio cultural de la nación se podrá reivindicar legalmente con indudable éxito. Por excepción, y cuando no se cuente con esos antecedentes identificables y fechados, también existe la posibilidad de que la institución afectada pueda intentar juicios civiles en los países donde se vendan o se subasten estos bienes, exigiendo que el detentador de una pieza en esas condiciones demuestre su legítima procedencia. Esos trámites judiciales no siempre garantizan éxito, pero sí pueden contener a los saqueadores. Nuestro patrimonio cultural es para los mexicanos identidad, fortaleza y el símbolo más poderoso de nuestra soberanía individual, como pueblo y nación. ¡Hay que defenderlo a toda costa!