Manifestantes colmaron ayer la Plaza de la República, en París, en repudio al asesinato del profesor Samuel Paty. No nos asustan. ¡Somos Francia! , tuiteó el primer ministro Jean Castex.

Varios responsables de los principales partidos políticos estuvieron presentes en París: el primer ministro Jean Castex; la alcaldesa socialista de la capital, Anne Hidalgo; la líder de derecha de la región parisina, Valérie Pécresse; el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélencho, y el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. Políticos de todo el espectro mostraron su solidaridad después de un ataque que ha conmocionado al país. El ex jefe de Estado socialista François Hollande también se unió a la manifestación.

No nos asustan. No tenemos miedo. No nos dividirán. ¡Somos Francia! , escribió más tarde Castex en Twitter.

El pasado viernes por la tarde, Samuel Paty, de 47 años, fue decapitado cerca de la escuela secundaria en la que daba clases de historia y geografía, en un barrio tranquilo de Conflans Sainte-Honorine, 30 kilómetros al noroeste de París. El atacante, un joven de 18 años, fue abatido por la policía.

A principios de este mes, el maestro mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión, lo que molestó a varios padres musulmanes. Antes de comenzar la clase, el profesor invitó a los alumnos que lo desearan a salir del aula.

El agresor, ruso de origen checheno, fue abatido a tiros por la policía poco después del ataque. En relación con el asesinato han sido detenidas 11 personas.

El padre de un alumno –que está entre los detenidos– mostró su indignación por dicha clase en varios videos y publicó en Internet el nombre del profesor y la dirección del colegio. También se reunió con el director para pedir el despido del maestro. Después de eso Paty recibió varias amenazas.