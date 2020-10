▲ Durante la presentación, realizada en Oklahoma, ciudad natal del grupo, cientos de seguidores flotaron al ritmo de Assassins of Youth y Brother Eye. La imagen fue tomada del Instagram de Wayne Coyne.

Coyne y la banda dieron a conocer por primera vez el concepto durante una visita en mayo a The Late Show with Stephen Colbert.Eso los inspiró a seguir adelante.

No creo que nadie hubiera pensado a mediados de marzo que esto seguiría, ya sabes, ocho meses después. Creo que todos pensamos que se trataba de un mes o tal vez dos. Vamos a lograr controlarlo , afirmó en la entrevista con ese medio.

“Hice un pequeño dibujo: The Flaming Lips cuando presentó un show en 2019. Yo soy la única persona en la burbuja espacial, y todos los demás son normales”, destacó Coyne a CNN durante una entrevista. Entonces (hice otro dibujo con) el grupo tocando en un espectáculo en 2020. Exactamente el mismo escenario, y también estoy en una burbuja, como todos los demás .

En un concierto en el foro The Criterion, en Oklahoma, su ciudad natal, The Flaming Lips se colocó –y a todos los aficionados asistentes– dentro de esferas de plástico individuales. El concierto, que fue parte en vivo y parte sesión de video musical, nació de un sketch doodled por Wayne Coyne durante los primeros días de la pandemia, señaló el líder del grupo a CNN.

The Flaming Lips es una banda propositiva en la música y en todo proyecto que emprende.

“Hacemos un par de canciones con unas 30 personas en las burbujas. Empezamos a pensar: ‘Bueno, ya sabes, sólo por hacer eso, comenzamos a tener una idea de que realmente podríamos hacerlo, ya sabes, y en realidad podría suceder’”, reveló Coyne.

Las burbujas espaciales han sido durante mucho tiempo parte de los espectáculos teatrales de The Flaming Lips, por lo que Coyne y compañía estaban familiarizados con una serie de orbes inflables. Después de determinar las especificaciones, la banda ordenó 100 burbujas de China, y este concierto único –uno de los primeros elaborado en el cuaderno de dibujo de Coyne– estaba listo para estallar.

En la presentación de The Criterion, con cientos de fans flotando, The Flaming Lips realizó un remix de baile de Assassins of Youth y Brother Eye, un par de canciones de su más reciente LP, American Head.

Me gusta cómo se ve esto, porque puedes emocionarte tanto como quieras, puedes gritar tanto como lo desees, simplemente no puedes infectar a la persona que está a tu lado, no importa de qué te olvides, cuán emocionado te pongas , aseguró.