Lunes 19 de octubre de 2020, p. 26

Usuarios en redes sociales han denunciado haber sido víctimas de fraudes por instituciones bancarias, en su mayoría, por medio de llamadas en las que se solicitan los datos personales de los clientes y terminan con el retiro de recursos de las personas.

Las personas afectadas han dicho que quienes les llaman cuentan con información personal y confidencial, por lo que se sospecha de posibles ilícitos de empleados de las entidades financieras, sin embargo, algunos bancos han mencionado no contar con elementos suficientes para sospechar de este tipo de casos y niegan haber sido blanco de algún ciberataque.

En redes sociales se ha hecho viral una serie de casos en los que a diversos usuarios bancarios les fueron robados sus recursos. De acuerdo con los afectados, primero fueron contactados por los bancos para solicitar sus datos y después vaciaron las cuentas.

En otros casos llegan correos, supuestamente de la institución financiera, con el fin de realizar actualizaciones en la banca móvil o reconocer compras por excesivas cantidades de dinero que no fueron hechas. Al seguir los pasos de los correos, los usuarios son víctimas de fraudes.

Según un grupo de usuarios defraudados hay quienes han perdido desde 100 mil hasta 2 o 3 millones de pesos, que reclaman son los ahorros de una vida . Las víctimas afirman que las personas que les llamaron contaban con toda su información, por lo que irán hasta las últimas consecuencias contra los bancos.

No hay hackeo

Santander, que ha sido una de las principales entidades señaladas por presuntos fraudes, ha dicho que “los sistemas del banco no han sido hackeados”. Precisó que emiten resoluciones no favorables cuando se acredita que las operaciones se realizaron con los accesos y contraseñas que sólo están “en poder del cliente, quien es el único responsable de no compartir a terceros esta información.