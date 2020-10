L

as elecciones en Estados Unidos han tenido un carácter carnavalesco, donde se destacan más otros aspectos personales de los contendientes que los proyectos nacionales a favor de su población. La experiencia y credibilidad políticas de los candidatos ofrecidas al electorado para resolver los problemas, al parecer, no son importantes en las contiendas. Las elecciones presidenciales simulan una competencia de shows, de ratings y de insultos propinados entre los candidatos y entre ambos futuros gabinetes. Espectáculo donde prevalece todo menos un nivel político a la altura del cargo que se pretende obtener.

El sistema de partidos políticos estadunidense es complicado. No ha triunfado, para elegir presidente, otro partido que no sea el Republicano o el Demócrata, por lo menos en las pasadas décadas. Los otros cuatros que pudieran dar la pelea son el Partido de la Constitución, el Verde de los Estados Unidos, el Libertario y el Partido de la Reforma de los Estados Unidos. En los años cincuenta el Partido Comunista fue uno de los cinco mejor posicionados. En total, son 34 partidos registrados que han participado, o no, y otros 20 partidos locales más.

La democracia que tanto han presumido todos los gobiernos demócratas o republicanos a lo largo de décadas está quedando, cada vez más, en entredicho, pues deja mucho que desear. Durante años, sólo han participado dos partidos. Los otros cinco nunca alcanzarán a cubrir los requisitos para contender, lo cual les limita para ser parte de esa democracia ejemplar, limpia y pura que dicen tener.

La próxima contienda, el 3 de noviembre, se corre el riesgo de provocar un estallido social más amplio y de proporciones inesperadas. Trump ha respondido que si gana el candidato demócrata es porque hicieron fraude. Hasta el momento, han votado por vía Internet más de 22 millones de personas, y la gran mayoría a favor de Joe Biden.

El presidente Trump, candidato para relegirse, llevará la contienda por la misma ruta tradicional. Y, como ya lo anunció, en el caso de no ganar, el espectáculo puede convertirse en una jornada de mayor violencia, incluso más grave que las desatadas después del asesinato de George Floyd el pasado mes de mayo y otros más posteriormente. Incluso, no se descarta que el Presidente recurra a mayor fuerza represiva policiaca.