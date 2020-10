El número de fideicomisos que se quiere desaparecer es grande, no así el monto de gasto involucrado; no es, desde luego, el necesario para arribar a un ilusorio equilibrio fiscal que, por cierto, nadie o casi nadie ha demandado. Ni aquí ni en el resto del mundo.

n más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quienes se oponen a la desaparición de los fideicomisos públicos defienden a corruptos y ladrones. No es el caso y, siendo uno de quienes se ha opuesto a la medida, sostengo que no estoy defendiendo a nadie sino criticando una política y una forma de hacer política que no augura buenos resultados para el desempeño de la administración pública ni para la investigación científica, la educación superior y otros campos de la vida pública, como es el caso de los fondos para auxiliar a la población en desastres naturales.

Hasta ahora no ha sido éste el camino seguido; los elementos que el gobierno aporte después de la investigación ofrecida han quedado demeritados por el solo hecho de que aparecen al final de un proceso y no, como debe ser en todos los casos, al inicio.

Como en toda discusión pública sobre las políticas del Estado, hay diferentes posiciones y puntos de vista en relación no sólo con la permanencia de los fideicomisos. Algunos, entre quienes me cuento, criticamos la manera como se ha presentado la ponencia gubernamental y reclamamos otra forma, en verdad republicana y democrática, de hacer y formular las políticas del gobierno y del Estado. Otros, muchos más, reclamamos al Presidente de la República apoyo y respeto a la actividad académica y científica y que tome en cuenta que la figura jurídica y financiera adoptada para apoyar esas tareas asegura el financiamiento multianual necesario para esas investigaciones que, de otra forma, no tendrán garantías ciertas de que el apoyo público se vaya a mantener.

Sin motivo aparente ni razón robusta, el Presidente ha enturbiado la necesaria deliberación y debate sobre las finanzas públicas que la sociedad debe empezar a realizar cuanto antes. Por lo pronto, esto debería justificar una saludable tregua sobre la cuestión de los fideicomisos y para la tranquilidad de los investigadores, por un lado, y regiones vulnerables, por otro.

Quienes discrepamos de las iniciativas sobre los fideicomisos no defendemos corrupción ninguna; nuestros argumentos pueden no ser compartidos, pero ciertamente no merecen invectivas irrespetuosas como las lanzadas. No lo merecen ni la voz crítica ni la investidura presidencial.