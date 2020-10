Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Domingo 18 de octubre de 2020, p. 8

Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la presidencia del partido Morena, denunció que Mario Delgado, al que calificó de inmoral , contrató a una empresa para posicionarse ante los mexicanos, justo este fin de semana, cuando se celebra el ejercicio demoscópico coordinado por el INE para definir la dirigencia de su partido entre un universo de 4 mil 500 personas encuestadas vía telefónica en el país.