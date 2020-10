Igualmente, los militares habrían tenido información de cuando a algunos de los jóvenes los llevaron al hospital regional, pero las pruebas y otros datos útiles no fueron incorporados a la investigación de la entonces Procuraduría General de la República.

Algunos de los militares fueron testigos del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014; incluso, un oficial tomó fotografías de los hechos y fue perseguido por los atacantes de los jóvenes, al grado que abandonó la moto en la que se trasladaba. El vehículo fue encontrado un día después en la zona de negocios del ex alcalde de Iguala, de acuerdo con datos oficiales.

Sin cumplir 27 órdenes

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, en el marco de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, que se giraron órdenes de aprehensión con la instrucción de (detener) parejo, a todos los involucrados , y precisó que faltan de ejecutar 27 de éstas.

No hay impunidad para nadie , recalcó, al tiempo de señalar que se llevará adelante la investigación sobre Ayotzinapa hasta sus últimas consecuencias.