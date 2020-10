E

l día de la Raza, que es la fiesta nacional de España fue observado en México hasta el siglo pasado. Durante la Revolución, se puso en duda que ese día pudiera festejarse. Sin embargo, tanto Carranza como Portes Gil lo consagraron.

Cerca de la celebración del 500 aniversario del descubrimiento de América se eliminó la glorificación de la invasión europea y se dijo con buen sentido que era el encuentro de dos ­civilizaciones.

Pero la tendencia a condenar la Conquista ha ido prosperando desde entonces y, lejos de considerar al 12 de octubre como celebrable, se ha ido volviendo una fecha nefasta. Una buena pregunta que podríamos hacernos es si ha subsistido la raza que fue de modo infame atacada por los españoles.

Si tomamos en cuenta que los indígenas que habitaban Mesoamérica eran cerca de 20 millones y que al final de la Colonia no quedaban más allá de 3 millones en muy malas condiciones, podemos hablar de explotación y genocidio. No habría nada que celebrar. Aunque en la historia humana no hay conquista ni invasión sin estos resultados negativos.