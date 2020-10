Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hernández Morales, secretario general, sección 9 democrática SNTE-CNTE

Molestia por ataque en el Senado a López-Gatell

No soy militante de Morena, pero sorprende el nivel de desconocimiento con que el pleno del Senado de oposición se comportó al atacar a Hugo López-Gatell, al achacarle la responsabilidad de una pandemia. No saber es grave, y responsabilizar por tantos fallecimientos más aún. Alcanzar un nivel de mala salud no es cuestión de un día para otro, esas carencias en el sector salud en las que ustedes son indirectamente responsables, porque ustedes o sus partidos fueron parte por lo menos de los últimos tres sexenios de gobiernos tramposos, espurios y corruptos que redujeron los presupuestos para salud a escala nacional, así que hoy, la pandemia sólo evidenció que somos un pueblo con una salud altamente vulnerada, esto no se consigue en dos años, llevamos décadas sin hacer verdadera promoción y prevención a la salud, la ciudadanía tiene memoria.

Sus formas de hacer escándalo-política no son para nada las que este país necesita ahora.

Enrique Rivera Barrón

La desfachatez del PRI y del PAN

Por más de 80 años los gobiernos del PRI y del PAN se dedicaron a desmantelar el Estado, vendieron los recursos naturales de la nación, castigaron duramente a los trabajadores con salarios miserables, se olvidaron de que la educación de calidad es pieza fundamental para el desarrollo de los países y la felicidad de sus habitantes, iniciaron una “guerra contra el narco” que desató la violencia en el territorio como nunca antes se había visto, provocaron la descomposición del tejido social polarizando a la gente, provocaron que se perdiera el poder adquisitivo hasta para comprar los artículos más indispensables de la canasta básica, no tuvieron el menor reparo en hacer alarde de sus grandes riquezas mal adquiridas en una nación con millones de pobres y se dieron el gusto de reprimir salvajemente las protestas sociales, de ordenar muertes y desapariciones al por mayor.

Pero hoy, con la desfachatez que caracteriza a los poderosos y a los corruptos que ven en el presidente Andrés Manuel López Obrador un obstáculo para seguir saqueando y gozando de sus privilegios con total impunidad, le exigen que en menos de un mes de haber asumido el cargo arregle el caos que ellos mismos provocaron. Que tengan una poca de vergüenza.

Sam Fouilloux

Por diversidad cultural

La resistencia o sobrevivencia de los pueblos originarios viene desde la invasión barbárica de los peores europeos a tierras de Abya Yala (América) bajo fuego cruzado de la espada y la cruz, hasta hoy el capitalismo salvaje, el imperialismo y los gobiernos mal intencionados, pretenden ignorar y olvidar la defensa, la preservación de la diversidad cultural identitaria de nuestra nación, empezando por las lenguas maternas, poner freno al robo de sus territorios y hacer respetar la biodiversidad natural. 528 Años son bastantes y aún se tarda la reivindicación; el viraje debe ser hacia un sistema de justicia y equidad social.

Luis Langarica Arreola