Dijo que el bloqueo, que se inició ayer al mediodía, es para presionar a la fiscalía estatal a resolver la demanda y hallar con vida a mi hija que desapareció como a las 4 de la tarde . Flora narró: “yo llamé a mi hija por teléfono para que fuera a donde yo estaba; ella se encontraba en nuestra casa y me dijo que sí, que cuando terminara de comer me iría a ver.

Le dije a mi hija que estaba con su tía, ayudándole, y ahí la esperaba. También le llamé a su hermana mayor y la cité en el mismo lugar. Después le pregunté si ya había llegado Ayelin y me dijo que no.