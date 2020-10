Morones Pichardo consideró parcialmente fundada la petición de la fiscalía e incluso el defen-sor de oficio del imputado coincidió en que eran necesarias mayores restricciones, pero consideró que en la propia víctima recaía la responsabilidad de romper con el círculo de violencia.

El juez aseguró que Luis Hugo, de nacionalidad peruana, no saldría del país y Verónica no corría ningún riesgo mayor, por lo que la prisión preventiva como medida cautelar era excesiva y no era proporcional al riesgo. Ordenó, en cambio, que el imputado fuera a firmar semanalmente y no se acercara a la casa donde ya se habían denunciado dos episodios de violencia.

Sin embargo, Luis Hugo continuó con la violencia y finalmente cumplió su amenaza la noche del 30 de septiembre, cuando de 13 puñaladas y golpes en la cabeza asesinó a Verónica.

El Servicio Médico Forense informó que en la autopsia se detectaron huellas de violencia causadas por arma blanca (cuchillo o navaja) en el cuello, en los brazos y manos (muestra de que se defendió de la agresión) y una profunda en el tórax.

Todos conocían la violencia que sufría Verónica; los mismos vecinos testificaron en contra de Luis Hugo. La policía municipal, a través de Fuerza Rosa, y la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar, se mantuvieron ajenos a la violencia contra esta mujer durante sus últimos seis meses de vida, una historia donde le fallaron la sociedad y el estado.

La ciudad de Tijuana, ocupa el primer lugar en México en feminicidios con 16 casos, Mexicali se sitúa en el sitio 23 con cinco. En Baja California se han registrado 196 asesinatos de mujeres en 2020, de los cuales los fiscales y jueces consideraron que sólo 27 casos son feminicidios.