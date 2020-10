Julio Gutiérrez

Para los usuarios de créditos de la banca que no estén en insolvencia por la pandemia de Covid-19, o que aún cuenten con ingresos para saldar sus mensualidades, la mejor opción es continuar con el pago de créditos sin necesidad de entrar a un proceso de restructura, a fin de mantener sano el historial crediticio y evitar que la llave del financiamiento se cierre en ocasiones futuras, consideraron expertos financieros.

Esta semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó los criterios para las restructuras de créditos, con los que ahora se podrá negociar una hasta enero, y se redujeron los plazos de liquidación a 48 meses, como lo pidieron los bancos. Una vez formalizadas estas disposiciones, especialistas consideran que los deudores se acojan a estas medidas solamente en caso que los problemas de solvencia sean de gran peso.

Jorge Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), consideró que ajustar las medidas regulatorias, por una parte, se acerca más a la realidad de los bancos, pues hacer restructuras a los clientes en septiembre hubiese dejado a las instituciones en una situación complicada.