n vista de que este lunes, 19 de octubre de 2020, cumpliré 73 años de edad, pensé que era una buena oportunidad para preguntarme cómo me encuentro.

Sin embargo, de entrada debo admitir que a esta distancia en el tiempo sigo sin alcanzar la claridad mental que se necesita para semejante confrontación. La prueba es que el primer intento que hice para ver en dónde estoy y a dónde voy resultó en un fracaso, tan absoluto que me desanimé de seguir adelante con mi búsqueda. Tampoco me avergüenza revelar en qué consistió este acercamiento fallido que digo.

Imaginé que yo era una muñeca rusa, bueno, a estas alturas, una muñeca rusa desgastada, comparación que, en todo caso, no me pareció mal. Logré identificar a la figura exterior, la mayor, la que contiene a las demás, y logré, también, tener muy claro exactamente qué representaba de mí la figura más interior del conjunto. Alcancé a darme plena cuenta de que esta yo más interior, la más íntima, la más pequeña, configuraba no sólo el centro de mi vida sino, sencillamente, su razón de ser, o sea, constituía su fuerza vital. Es decir, sin ella, aun cuando otras figuras, no logré saber cuáles ni cuántas, rodearan su ausencia; aun cuando la muñeca rusa desgastada siguiera viva, en todo momento supe que, sin la más interior, la más íntima, la más pequeña, la muñeca rusa viviría, sin duda, pero viviría sin el menor empeño en mantener esta condición, pues el empeño de vivir se originaba en ella, la más interior, la más íntima, la más pequeña. La muñeca rusa podía durar viva lo que tuviera que durar, pero no podría contar con el instinto de la voluntad, ni tampoco podría contar con la conciencia de la responsabilidad que la tarea de vivir implican, voluntad y conciencia, éstas, que son la esencia que conforma la figura central, la más interior, la más íntima, la más pequeña, del conjunto que configura la muñeca rusa que soy, por más que desgastada.

El problema de seguir con la comparación con la muñeca rusa que imaginé ser, fue identificar a las figuras intermedias que sucesivamente van entre la exterior, la que las contiene a todas, y la más interior, precisamente la central de todas las demás. Me inquietaba saber si las intermedias la cubrían para conservarla, o si, por el contrario, según alcancé a temer, más bien la cubrían con la finalidad de asfixiarla.