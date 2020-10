De acuerdo con una notificación de la dependencia, tras revisar el desarrollo de la propagación de #Covid19 en ambos países y que diversas entidades federativas regresan a color anaranjado en el semáforo epidemiológico, México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera .

Por séptima ocasión consecutiva, la frontera México-Estados Unidos permanecerá cerrada a viajes no esenciales, informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como ha ocurrido en otras ocasiones con el anuncio, la inconformidad de los mexicanos de la zona fronteriza no se ha hecho esperar a través de testimonios directos y vía redes sociales, bajo el argumento de que la medida es unilateral porque mientras a ellos se les impide pasar a territorio estadunidense no ocurre lo mismo cuando los vecinos del norte buscan cruzar hacia México, pues no tienen restricción alguna para hacerlo.