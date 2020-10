Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 17 de octubre de 2020, p. 14

Especialistas en educación y derechos humanos señalaron que la formación en ciudadanía debe realizarse no sólo a través de contenidos curriculares, libros de textos y saberes teóricos, sino con el ejercicio pleno de las libertades al interior de las escuelas y con el fortalecimiento de habilidades como la comunicación y la argumentación eficaz, el desarrollo del análisis crítico y la documentación, así como el trabajo cooperativo .

Durante el seminario Los futuros de la Educación. Aprender a Transformarse, sobre ciudadanía y participación, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), expertos de México, Portugal y Argentina, señalaron que no se puede enseñar ciudadanía sin un ejercicio práctico de la misma .