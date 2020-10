Al resolver quejas del Partido Acción Nacional y de particulares, el consejero Ciro Murayama, presidente de la instancia citada, resaltó que la renovación de la presidencia morenista no se está desarrollando a partir de un proceso electoral, sino de una encuesta y, por tanto, no hay campañas. Pese a ello, expuso que los dos aspirantes desplegaron actividades para promocionar su nombre y su propuesta, a fin de alcanzar la dirigencia.

Ello a todas luces es incompatible con el ejercicio mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, añadió luego de señalar que el instituto ha encontrado propaganda fija, como la de espectaculares, y cuentas y portales creados ex profeso de manera reciente. Son materiales que no hubieran tenido lugar si no es por el proceso de renovación de la dirigencia de Morena que se registra.

Durante la sesión se dio a conocer que Muñoz Ledo mandó una carta informando que ya se retiró el material de su cuenta de Facebook, y que el contenido de las redes de Mario Delgado se empezó a quitar ayer a raíz de que se dio a conocer el proyecto de sentencia al mediodía.

La consejera Adriana Favela hizo un llamado a los candidatos a dar ejemplo de que son personas que se ajustan a las reglas y al estado de derecho. También les pidió que no se abran nuevas cuentas para volver a reproducir la propaganda.

Los integrantes del INE explicaron que, en su carácter de ­diputados federales, los aspirantes están regidos por el artículo 134 constitucional, que prohíbe la propaganda personalizada.

El sondeo espejo

Por otra parte, la Comisión de Encuestas de Morena explicó que para la realización de su sondeo espejo, contrató a la empresa Mendoza, Blanco y Asociados, y que el ejercicio se efectuará con la misma metodología y calendario que usarán las tres compañías que trabajan para el INE.

En caso de obtener resultados diferentes a los del organismo electoral, quiere decir que el problema de la renovación no estuvo bien resuelto; que el resultado del instituto no va a resolver nada, añadió la instancia integrada, entre otros, por Ivonne Cisneros y Pedro Miguel.

El nuevo ejercicio demoscópico del INE se efectúa luego de que en uno anterior, Delgado y Muñoz Ledo quedaron empatados.