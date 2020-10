El CCE pidió, en un escrito que para no continuar afectando la economía del estado después de 50 días de bloqueo al tránsito de vagones de traslado de productos y materiales que abastecen a la industria automotriz, energética, química, entre otras, debe ser abierto .

El funcionario estatal afirmó que no aceptan que se condicione el levantamiento del bloqueo en las vías. Yo ni siquiera les recibí la petición, no puedo hacer eso, imagínate que como gobierno del estado nos prestamos a intercambiar contra ese tipo de actos, obras o reclamos; pues no podemos.

Mesta Soulé expresó que la propuesta del gobierno de Chihuahua fue que una vez que levanten el bloqueo los productores se podían sentar a ver cuáles eran los requerimientos que tenían los ­inconformes.

El gobernador Javier Corral Jurado afirmó, en tanto, que no podemos alentarlos, nosotros hemos insistido en que el daño que están haciendo a la ciudadanía es ma­yúsculo y son personajes radicales que buscan la violencia , por parte del gobierno del estado.