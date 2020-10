Lamentó que todavía haya muchas resistencias de quienes no tienen llenadera en robar, y de aquellos dedicados a aplaudir al anterior régimen de corrupción que repetían como pericos que el modelo neoliberal era importantísimo .

Destacó que la consulta ciudadana –para determinar si se juzga a ex presidentes– no significa un juicio sumario, sino un desahogo , porque la gente ha sufrido por la prepotencia, autoritarismo y corrupción.

Cuando se le preguntó sobre las acciones ante la toma de casetas, subrayó que el asunto se atiende y que la depuración es general porque ya no se permite la robadera .

En conferencia de prensa matutina, horas después de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional Cienfuegos, reiteró que esa descomposición fue lo que dio al traste con todo.

Cancelaciones

En cuanto a los casinos, señaló que la instrucción es no otorgar más registros y cancelar los obtenidos por orden del Poder Judicial. Pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera este asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones.

El 1º de septiembre pasado, la Secretaría de Gobernación otorgó dos nuevos permisos, para Wadcor, por 12 años, para abrir hasta 10 establecimientos, así como a True Win Group de México. Ambas compañías están vinculadas a Atracciones y Emociones Vallarta, una permisionaria antigua.

Subrayó que no van a durar mucho los funcionarios de anteriores administraciones ligados a ilícitos.