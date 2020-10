Casi 20 años después, el ahora funcionario federal envió un tardío y escueto comunicado a quienes reclaman respeto y trato digno, a quienes no sólo se plantaron ahí para exigir su derecho a la vivienda y los servicios en la Ciudad de México, sino también su rechazo a los megaproyectos que se construyen en los territorios indígenas y terminar con los actuales ataques paramilitares a las comunidades zapatistas. El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pretende hacer local lo que claramente es un reclamo nacional.

Durante la toma de los seis pisos del edificio localizado en avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Marisela Mejía, otomí integrante del Concejo Indígena de Gobierno, advirtió: si no dejan en paz Chiapas, no soltaremos aquí , pero en el INPI no los escucharon y, después de ignorar la acción, se abrió a un diálogo que está muy lejos de lo que el mismo Adelfo Regino reclamó en 2001: que México reconozca que existimos, reconozca nuestros derechos, reconozca nuestra libre determinación y, asimismo, que reconozca nuestra autonomía .

