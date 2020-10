Explicaron que el huerto solar se realiza con capital de Risen Solar Technology, pero que ésta contrató a la española Arteche, quien a su vez subcontrató a las empresas mexicanas Vica, Tyson y Concibe.

Señalaron que Arteche hace a estas últimas pagos pequeños que no corresponden con los programados ,y la excusa que da es que Risen Solar Technology no ha querido saldar el avance de los trabajos. La empresa asiática no ha pagado al consorcio español y ésta a su vez lo que paga a las empresas mexicanas es muy poco , recalcaron.

Ante la situación, Vica, Tyson y Concibe ya no pudieron pagar a sus trabajadores y tomaron la decisión de parar las labores.

En este huerto de 330 hectáreas se pretende instalar cerca de 357 mil paneles solares y a la fecha ya se tiene la instalación de más de la mitad.