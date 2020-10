Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 16 de octubre de 2020, p. 31

En México habrá una nueva etapa de atención ante el Covid-19 con lo mejor que se tiene en personal médico, equipos; donde hay más experiencia para atender a enfermos y reducir al mínimo los fallecimientos , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluye, detalló, un convenio con hospitales privados para que los pacientes con coronavirus reciban atención médica gratuita , como en el sector público. Nosotros pagaríamos .

Tras asegurar que los casi 38 mil medicamentos oncológicos para menores que fueron robados a un distribuidor sí estaban asegurados y se están reponiendo , consideró buena la recomendación del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de usar cubrebocas en espacios cerrados, pero también comentó que no hace falta portarlo si se guarda distancia , porque son medidas no obligatorias. En esta emergencia sanitaria no ha habido imposiciones ni toque de queda, recordó.

Ayer en conferencia de prensa ofreció diálogo a los empresarios afectados con el retiro de marcas de quesos y yogur. No es el propósito afectarlos, pero “hay mucho fraude, muchos productos químicos, adulterados, y eso hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación y la salud de la gente.

“Ya no es con moche, tienen que ser productos de buena calidad”, indicó, al resaltar que el neoliberalismo implicaba cero regulación y eso no se puede mantener .