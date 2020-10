E

l rechazo definitivo a la pretensión de la organización calderonista México Libre de lograr el registro como partido político ilustra claramente la necesidad de reformar la legislación y las instituciones electorales del país, no porque el engendro del michoacano haya sido rechazado, sino porque se le permitió llegar tan lejos a un grupo sospechoso de tener vínculos con actividades delictivas.

Veamos: nadie, en el Instituto Nacional Electoral (INE) ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –instancias que coincidieron en negarle a México Libre la posibilidad de ser partido– trajo a colación el hecho de que durante seis años la figura principal de esa cosa haya tenido en el cargo de secretario de Seguridad Pública a un individuo que enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos y que en México podría ser imputado con cargos de corrupción, más los que se acumulen. Vaya, ni siquiera repararon en que el propio Genaro García Luna ha sido señalado como organizador y patrocinador prominente de México Libre.

Ciertamente, debe respetarse la presunción de inocencia; además, la justicia es formalista y ni el INE ni el TEPJF tienen atribuciones para investigar actos de lavado de dinero o delitos contra la salud. En el marco legal vigente, uno y otro tienen la obligación de verificar que los partidos y los grupos que aspiran a serlo mantengan cuentas claras, y en el caso de México Libre es lo que hicieron. Pero ambos organismos rechazaron por estrecho margen la petición de Felipe Calderón y de Margarita Zavala y bien habría podidio ocurrir que, por un voto de diferencia en cualquier de esas instancias, algo que puede ser el brazo electoral de un cártel estuviera hoy incrustado en el escenario político nacional y que empezara a recibir carretadas de dinero público.

Ese sería el caso si los Calderón-Zavala no fueran tan transgresores y tan adictos a hacer trampa. Pero para esa legalidad electoral lo importante es que los números cuadren, hubo en las finanzas de México Libre un faltante de comprobación de los orígenes del dinero recibido y tanto el IFE como el TEPJF decidieron –por un voto de diferencia en cada caso, recuérdese– no dejar pasar la anomalía. Si estas leyes no se cambian, tal vez los contadores de un grupo criminal sean más cuidadosos y pulcros a la hora de preparar la documentación para conseguir un registro de partido político.