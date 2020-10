E

l comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), intitulado Una montaña en alta mar, dado a conocer por su vocero, el subcomandante Moisés, el 5 de octubre pasado, contiene reflexiones de largo aliento sobre la realidad nacional y mundial, así como el anuncio de una próxima salida de delegaciones zapatistas por los cinco continentes, empezando por Europa, y planeando llegar a Madrid, la capital española, el 13 de agosto de 2021, 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México . (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/ 10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/.) En ese mundo que los mayas zapatistas observan enfermo y fragmentado en millones de personas, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema que va en contra de la existencia del planeta Tierra , con la naturaleza herida de muerte, y que, en su agonía, advierte a la humanidad que lo peor está todavía por venir , sus delegaciones irán a encontrar, sostienen, lo que los hace iguales .