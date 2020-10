José Antonio Román

Viernes 16 de octubre de 2020

Para solventar la crisis financiera y poder cubrir la nómina de su personal académico y administrativo en lo que resta del año, las 11 universidades públicas estatales en crisis requieren al menos 3 mil 384 millones de pesos, por lo que se avizora un paro nacional de sindicatos universitarios en las próximas semanas.

En asamblea general, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) acordó buscar un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores federales, antes de llevar a cabo el paro nacional, el cual se daría en medio de las clases virtuales adoptadas por las casas de estudio, ante las medidas sanitarias por el Covid-19.

Son alrededor de 70 mil trabajadores y ex empleados universitarios –docentes, administrativos y jubilados– que no podrán recibir sus salarios en las próximas quincenas y prestaciones de fin de año, ante la falta de recursos económicos de sus respectivas instituciones.

Las autoridades de las universidades de Nayarit, Sinaloa, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Durango y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya notificaron a sus respectivos sindicatos que no podrán cubrir la nómina del mes de noviembre, pues no cuentan con los recursos presupuestarios suficientes, se dijo durante la asamblea realizada de manera virtual. Hay otras que ya no podrán liquidar diciembre, y unas más no podrán pagar las prestaciones de fin de año.