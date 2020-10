Indicó que el proyecto –que aún no es concluyente– evitará simulaciones en los procesos de contratación públicas, como sucedía en administraciones pasadas, pues los protocolos elaborados entonces en la materia no eran de carácter vinculante, y las disposiciones quedaban en meras recomendaciones que no se cumplían y se convertían en letra muerta ; mientras que la actual propuesta sí es vinculante.