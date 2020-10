Foto Ilustración Manjarrez / @Flores Manjarrez

Derba antecedió así a la veracruzana Adela Sequeyro, quien fue la primera realizadora nacional en el cine sonoro con dos largometrajes: La mujer de nadie (1937) y Diablillos de arrabal (1938). Azteca Films tuvo apoyo financiero del general Pablo González, hombre fuerte de Venustiano Carranza, lo que generó rumores que lo involucraban sentimentalmente con Mimí. Fuera de los cotilleos, la guionista, actriz, productora y directora debió seguir con trabajos en el teatro ante la imposibilidad de mantener la casa productora en pie, algo imposible al no cerrar trato con alguna compañía distribuidora.

Mimí se casó en 1930, pero el matrimonio no funcionó. Antes del año se había separado y volvió a enfocarse en su carrera, misma que cobró fuerza para ella y para todo el cine mexicano con la exhibición de la primera cinta sonora del país: Santa (Antonio Moreno, 1931), donde ella interpreta a doña Elvira. Esa década de los 30 marcaría su vida personal y profesional, ya que se hizo guionista para la radio, con trabajos en los que las mujeres sufren y son acompañadas por hombres, pero no bajo el brazo protector de nadie; hay abusos y soledad, pero eso no intimida o limita el desarrollo de los personajes femeninos. Derba actuó en diversas películas, además de preparar su retiro del teatro en 1938, cosa que hizo por todo lo alto, en el mismo Palacio de Bellas Artes.

La fuerza de la madurez

Ángel Miquel, el biógrafo de la actriz (libro Mimí Derba, Edit. Archivo Fílmico Agrasánchez/Filmoteca de la UNAM; 2000), precisa:

“(…) reveló que tenía la costumbre de escribir de noche, después de las funciones de zarzuela, aún agitada por las emociones de la escena y en sesiones que a menudo se prolongaban hasta la madrugada. Intentaba escribir sin rebuscamientos ni artificios, expresando directamente el sentimiento…”

Mimí se convirtió en su etapa madura en una actriz impactante. Imponía con voz, postura y estilo. Hizo papeles bajo la dirección de cineastas reconocidos como Alejandro Galindo, Juan Bustillo Oro, Chano Urueta, René Cardona, Fernando de Fuentes o Emilio Indio Fernández (un gran papel el de doña Clara en Flor Silvestre, de 1943). Su trabajo en películas como Me he de comer esa tuna (Miguel Zacarías, 1945), como la inteligente y simpática matrona doña Rosaura; o en Ustedes los ricos (Ismael Rodríguez, 1948), donde aparecía como doña Charito, millonaria cruel que después bajaba los brazos ante los pobres; o el de doña Margarita en la excelente Rosauro Castro (Roberto Gavaldón, 1950), la consolidaron como una de las mejores actrices secundarias de nuestro cine.

En el clásico de Ismael Rodríguez Dos tipos de cuidado (1952), Mimí es doña Josefa, la madre de Jorge Negrete (Jorge Bueno), es la única capaz de explicar el enredijo dramático con impecable diálogo dirigido al general (José Elías Moreno), pero también a los espectadores, justificando razones y sinrazones para que Jorge y Pedro Infante (Pedro Malo) no se cargaran a balazos cuando Pedro se casó con Rosario (Carmelita González), prometida de Jorge, dejando abandonada a María (Yolanda Varela), también hija de Josefa.

Si bien Mimí Derba se había retirado del teatro en forma definitiva, se despidió de la pantalla curiosamente con una adaptación teatral de 1953: Casa de muñecas, que dirigió Alfredo B. Crevenna. No fue un retiro anunciado, sino su última labor cinematográfica antes de su repentino fallecimiento, ocurrido el 14 de julio de 1953. Todos sus compañeros se referían a ella como una mujer simpática, de enorme precisión y profesionalismo. Provocaba respeto y también causaba temor, ya que ella no fallaba, algo que subrayó Ismael Rodríguez diciendo que era una actriz de una sola toma, no hacía falta más, como no hace falta que la deje de lado ninguna lista de las figuras más importantes del cine nacional.