S

iguen muy enojados. Angustia, rabia, frustración, es lo que arrojan estos sucios forajidos y punketos de Bristol, liderados por el cantante Joe Talbot y el guitarrista Mark Bowen, mejor conocidos como Idles, los ociosos , quienes irrumpieron en la escena global en 2017 con su debut Brutalism, aunque para entonces llevaban ya 10 años haciendo añicos todo escenario sobre el que se pararan a nivel subterráneo en Inglaterra. Con humor ácido en contra de los vicios de la sociedad británica, actitud inclusiva LGBT y alto estruendo, en poco tiempo se han colocado como favoritos recientes de la destrucción en corto, del grito inmediato duro y a la cara.

Con Joy as an Act of Resistance (el gozo como acto de resistencia) de 2018, la atención hacia el quinteto fue mayor, e incluso fue nominado al premio Mercury, el más alto en su país; aunque no ganaron, la crítica global los colocó entre lo mejor de ese año. Lo que hace peculiares a estos hooligans del tinglado es que, aunque su desplante y energía son totalmente punk, evaden riffs y clichés de antaño, actualizando así el género; elaboran ataques y estructuras de minimalismo post-punk aunque con distorsión hardcore, aderezados con gritos furiosos, anárquicos aunque armónicos, monotonales, a cargo de Talbot, en contraste con bajos disonantes y guitarras deslavadas. Además de que se manifiestan antipatriarcales y empáticos con la clase trabajadora y los inmigrantes.

Como muchos otros, no se dejaron amedrentar por la pandemia y recién editaron el que quizá sea su mejor trabajo hasta ahora, aunque la prensa en su país no lo trató tan bien: Ultra Mono, jugando con la forma en que se nombraba al sonido pre-stereo, aunque irónicamente la producción aquí es más refinada. Si bien el estilo crudo permanece, es notable cómo dejaron atrás el sonido batido y extremo, un tanto monótono, que estuvo bien como primer escupitajo feliz, pero era llamado a evolucionar para no estancarse. Hay ahora mayor diversidad en composición y estructuras; pasajes menos acelerados, más densos y texturosos, lo cual permite dar mayor claridad a sus mensajes de enfado y crítica social. Hay menos ruidero caótico y más tensión, más cuidado en la hechura, más riffs definidos, con letras igual de duras y sin miramientos. Asimismo, cuentan con breves intervenciones invitadas: Jehnny Beth (Savages), Warren Ellis (Nick Cave), Jamie Cullum, entre otros.

Sin duda es uno de los discos más vitales, noqueantes y contagiosos del año, que con sólo escucharlo quiere uno pararse a hacer slam y destrozar el mobiliario. Además, es un hecho que Idles estará en México en cuanto sea posible, después de que por la pandemia cancelaron sus actuaciones a ocurrir aquí en abril pasado. Mientras tanto, a subirle a 20 el volumen.