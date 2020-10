L

os militantes y simpatizantes de Morena que serán encuestados a partir de hoy sobre sus preferencias entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado (MD) para presidir Morena deben estar enterados de lo que el título adelanta y, por eso, suspendo por hoy mi presentación del borrador de la Plataforma Electoral 2015 de Morena para narrar ese intento fallido. El 26 de abril de 2011, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa (AL) una iniciativa de ley de protección social (LPS) con la intención de que se aprobara fast track en un periodo extraordinario de sesiones. La iniciativa fue respaldada por MD, entonces secretario de Educación del DF y que había sido secretario de Finanzas de 2006 a 2010. Era uno de los dos trampolines (el otro era la Red Ángel de programas sociales que MD ya presidía) con los cuales Ebrard quería posicionar a MD como candidato viable a jefe de Gobierno en 2012. El 6 de mayo escribí en Economía Moral que estaba preocupado porque “no hay conciencia en la mayor parte de las corrientes de izquierda del gobierno del DF y de la AL sobre los rasgos deseables de una política social de izquierda. La iniciativa de la LPS de Ebrard, y que cuenta con el apoyo de algunos legisladores del PRD lo hace evidente”. Dicho esto, contrasté el modelo social que se venía configurando en el DF con el modelo social neoliberal prevaleciente en el gobierno federal y concluí:

“Recapitulemos los rasgos del modelo universalista, fundado en derechos, al que tiende el Gobierno del DF: 1) la política social no está centrada en la lucha contra la pobreza extrema, sino en la prevalencia de los derechos sociales, la disminución de la desigualdad y la prevención de toda la pobreza (no sólo la extrema) y sus instrumentos centrales son las transferencias monetarias universales e incondicionales (TMUI) [vs. las transferencias focalizadas] y los servicios universales gratuitos (SUG); 2) se mantienen los subsidios generalizados, sobre todo al transporte y al agua; 3) la gratuidad de los SUG se acentúa mediante la gratuidad de medicamentos, útiles, desayunos y uniformes escolares [vs. las cuotas de usuario]. La iniciativa de la LPS pone en riesgo este incipiente modelo universalista, que es más eficaz en la reducción de la pobreza (en EU, que aplica el modelo focalizado, hay mucha más pobreza que en Francia, Alemania y Suecia, que aplican el universalista), puesto que abroga, entre otros, los derechos a la pensión alimentaria, a servicios y medicamentos gratuitos, a útiles escolares, a la beca de prepas del IEMS-DF, sin reemplazarlos por un derecho establecido en la LPS. Así, en la pensión alimentaria el texto de la LPS sólo dice que el Gobierno del DF otorgará a los adultos mayores una pensión, pero no usa el término derecho, ni establece la obligación del jefe de Gobierno y de la AL de asignar el presupuesto que permita el cumplimiento del derecho, como lo hace la ley que abroga. Abre, por tanto, la puerta para frenar éste, y otros programas, con argumentos presupuestarios. b) Establece la obligación de los beneficiarios de contribuir a la financiación del servicio, cuando así se determine, abriendo las puertas a las cuotas de usuario. Debe ser rechazada por la izquierda consciente.”