scribió Margarita Zavala en Twitter: Lamentable la resolución del Tribunal Federal Electoral contra el registro de México Libre; es injusto, inconstitucional, incongruente. Gracias a los tres valientes: magistrado Indalfer Infante, magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otalora . Lo que no dice es que el trío ha sido identificado como calderonista. Tampoco cita que al no acreditar el origen de las aportaciones en efectivo, México Libre atentó contra principios en materia de fiscalización, lo cual resultó determinante para la no concesión de su registro. No es cualquier cantidad de dinero, se trata de más de un millón de pesos. ¿Quiénes lo aportaron? ¿Alguna de las empresas ligadas con Genaro García Luna? Es incurable el problema que tienen con el manejo de dinero Felipe y Margarita. Los magistrados verdaderamente valientes, que rechazaron amagos y presiones, son los cuatro que confirmaron el fallo del INE y le negaron el registro: Felipe Alfredo Fuentes Barrera (presidente), José Luis Vargas Valdez, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña. El fallo no tiene apelación. Eso no quiere decir que los asuntos que Calderón tiene pendientes con la ley estén finiquitados. En el terreno financiero, el revés les costará de inmediato –a Margarita y Felipe– alrededor de 200 millones de pesos. Es lo que probablemente hubieran recibido como subsidio del INE sólo en el primer año, cuando se repartirán 7 mil 200 millones entre 10 partidos, sumando los tres nuevos (Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Social). Antes, Felipe había perdido su pensión y su amigo Genaro tiene las cuentas bancarias congeladas.

Distinción internacional

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue electo para presidir la junta de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 2021; es la segunda vez, desde 1956, que México ocupa esa posición; la primera le correspondió a Antonio Carrillo Flores. La junta está integrada por los jefes de bancos centrales de los 189 países miembros. Herrera comenzó el sexenio como subsecretario, pero sustituyó a Carlos Urzúa, el gris personaje que tiró el arpa.

Los economistas

El subgobernador del BdeM, Jonathan Heath, prevé que la economía de México habrá crecido más de 12 por ciento en el tercer trimestre del año. “Si tomamos el crecimiento observado en julio para el IGAE y el promedio de tres modelos de nowcasting para agosto y septiembre (que incorpora el último dato de producción industrial de agosto), podemos esperar una tasa superior a 12 por ciento para el tercer trimestre”, escribió en Twitter. Son buenas noticias. Sin embargo, Hacienda prevé que al cierre de 2020 la economía se contraerá alrededor de 8 por ciento, mientras analistas consultados por Banxico esperan una caída cercana a 10 en promedio.