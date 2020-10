▲ El presidente Donald Trump, y el candidato Joe Biden, ayer en sus respectivos foros televisivos. El demócrata tuiteó por la noche que un miembro de la tripulación del avión que alquila para sus traslados dio positivo a Covid-19, pero como no tuvo contacto directo con él, no tendrá que guardar cuarentena. Foto Ap

Pero junto con el entusiasmo cívico hay crecientes preocupaciones de que la elección culminará en una crisis constitucional y política con el potencial de disputas legales alargadas que podrían llegar no sólo hasta la Suprema Corte, sino a conflictos violentos en las calles. Agrupaciones ultraderechistas armadas han amenazado con presentarse en casillas para defender el voto , en una táctica ilegal de intimidación. Varias organizaciones progresistas están contemplando cómo responder a un intento de Trump y sus aliados de descarrilar el proceso, incluyendo movilizaciones masivas para proteger el sufragio.

También enfatizó la necesidad de promover la unidad en este país polarizado.

Trump, en Miami, en contraste con Biden, expresó su irritación desde el principio con las preguntas de Savannah Guthrie, conductora de NBC News. Acusó una vez más que China envió el virus, y reiteró: hemos hecho una labor maravillosa en el manejo de la pandemia.

El republicano repitió sus posturas sobre el tema de la migración, al afirmar que se han construido unas 400 millas de muro, y que México está trabajando muy de cerca con nosotros en asuntos migratorios. Señaló que se ha reducido el ingreso de migración legal y refugiados por la pandemia, y apuntó que México está muy infectado .

Cuando le preguntaron si condena la supremacía blanca, Trump primero criticó la pregunta e irritado afirmó: He denunciado la supremacía blanca , lo cual es falso, pero agregó enfático: denuncio a la izquierda que está destruyendo ciudades . Rehusó condenar a QAnon, una teoría de conspiración popular en círculos ultraderechistas.

Regresó al tema del fraude electoral en su contra y de nuevo rehusó garantizar un traslado pacífico del poder.

Pero al final de la noche, los foros simultáneos no ofrecieron nada novedoso, y se puede suponer que no cambiaron las tendencias del voto actuales, lo cual no es buena noticia para el magnate, ya que está perdiendo, según los sondeos.

Mientras, la compañera de fórmula de Biden, la senadora Kamala Harris, fue obligada a suspender giras hasta el lunes, después de que dos personas de su campaña dieron positivo al coronavirus.

Cada día hay voces disidentes republicanas que se han expresado a favor de Biden en rechazo a Trump, desde la viuda de John McCain, hasta prominentes voces de ex diplomáticos, agentes de inteligencia y militares, así como ex funcionarios del gobierno actual. Elizabeth Neumann, quien fue secretaria asistente de Seguridad Interna del gobierno de Trump, es sólo la más reciente, advirtiendo en un artículo publicado en USA Today que el presidente ignoró violencia nacionalista blanca, ignoró el Covid-19 y casi empezó una guerra .

Biden sigue ampliando su ventaja en las encuestas nacionales, con un promedio de 11 puntos (53 por 42 por ciento para Trump), y con un margen menor pero aún significativo en varios estados claves en el mapa electoral que determinarán en gran medida el resultado, incluyendo Pensilvania, Wisconsin, Florida y Arizona (en éstos últimos dos, el voto latino podría ser crítico).

En todos los modelos de pronóstico, Biden es abrumadamente proyectado como ganador (https://projects.fivethirtyeight.com/2020-election-forecast/).

Pero con la retórica ominosa del presidente sobre esta elección, acusaciones de fraude y golpes de Estado y nutriendo tensiones racistas, tal vez no debe sorprender que en el país que se proclama el faro de la democracia, hay un auge histórico en la compra de armas.

Se calcula que las ventas se han incrementado 41 por ciento en los últimos nueve meses, rompiendo récords, reporta Reuters. Estas nuevas compras aumentan el arsenal de un país donde ya hay más de una arma por persona (los cálculos son de más de 390 millones de armas en manos privadas).