A los ojos de inversionistas extranjeros, por lo que resta del año y en 2021, prevalecerán en el país condiciones óptimas para la llegada de capitales internacionales, pese a que la administración no ha hecho una buena y suficiente ejecución de los recursos para la recuperación económica en los sectores más dañados por la crisis , dijo.

Los inversionistas, la comunidad financiera internacional dirá que México se ve bien, tiene niveles de deuda razonables, no aumentó tanto, no tiene un déficit tan grande porque no está gastando tanto, entonces puede ser que hasta nos veamos mejor , enfatizó.

Alexis Milo precisó que menor gasto para programas de recuperación implica estabilidad financiera por lo que resta del año y para 2020. Es probablemente la primera crisis macroeconómica seria en la cual no se disparan las tasas, no hay un deterioro significativo en las condiciones de financiamiento a hogares y empresas y esto, probablemente, abonará mucho al comportamiento de las finanzas públicas .

La institución anticipa una contracción económica de 9 por ciento este año, y un crecimiento de 3 por ciento en 2021.

Repunte de 12 por ciento

El subgobernador del Banco de México Jonathan Heath consideró que la economía podría crecer más de 12 por ciento en el tercer trimestre de este año, según modelos estadísticos y al considerar la lectura del Indicador Global de la Actividad Económica de julio, reportó Reuters.