Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 16 de octubre de 2020, p. 19

Con un previsión de 150 millones de personas más en pobreza extrema por efecto de la actual recesión, se espera que por primera vez desde 1998 la pobreza en el mundo aumente, explicó David Malpass, presidente del Banco Mundial (BM), durante la plenaria de la reuniones anuales que este organismo realiza con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La escala de los desafíos futuros es asombrosa , advirtió. Para extender una ayuda de 2 dólares por día a sólo dos terceras partes de la gente que la crisis de Covid-19 dejará con un ingreso de 1.9 dólares –el umbral de pobreza extrema para el Banco Mundial– se necesitarían 70 mil millones de dólares por año, mucho más allá de la capacidad financiera del Banco Mundial o de cualquier otra agencia de desarrollo , puntualizó.

En ese sentido, Malpass volvió sobre el tema que marcó la agenda de estas reuniones: una eventual crisis de deuda soberana, efecto de las medidas de financiamiento que ha requerido la pandemia. Y sobre el limitado respaldo a la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda a países más pobres, subrayó: No se debe permitir que los acreedores privados y bilaterales no participantes se aprovechen del alivio de la deuda de otros. Ciertamente no a expensas de los pobres del mundo .

Al respecto, Kristalina Georgierva, directora gerente del FMI, explicó que el organismo a su cargo espera que los niveles de deuda de 2021 aumenten alrededor de 125 por ciento del producto interno bruto (PIB) en las economías avanzadas, 65 por ciento en los mercados emergentes y 50 por ciento en países de bajos ingresos.