En el rubro de deporte no profesional destacan varias nominadas, entre ellas la ciclista Jessica Salazar, imbatida desde hace cuatro años en el récord mundial de velocidad a 500 metros, y calificada a Juegos Olímpicos. También figuran las taekwondoístas Briseida Acosta, con boleto a Tokio, y Paula Fregoso, campeona mundial de poomsae, modalidad no olímpica.

Estoy muy contenta de estar nominada. Muchas gracias a todos los que me apoyan y siguen mis resultados. Para mí sería algo muy especial y cerrar así un gran año, por ahora el mejor de mi carrera; estoy sumamente orgullosa , comentó en un mensaje de voz la tenista que se encuentra en Mérida.

La Federación de Taekwondo es una de las mayores participantes en el PND, pues además registró a Juan Diego García en deporte adaptado, a Jannet Alegría como entrenadora y a Jorge Reynoso de juez.

Otra nominada de alto nivel es la pentatleta Mariana Arceo, quien perdió el año pasado ante la gimnasta Alexa Moreno en la elección a la mejor deportista no profesional. No obstante, a pesar de que ganó los Juegos Panamericanos y se convirtió en monarca mundial en 2019, esos logros ya no contarían para este año, pues la convocatoria establece que el PND se otorgará a quienes por su actuación y desempeño hayan sobresalido durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2019 y el 10 de octubre de 2020, y el Mundial de Busapest terminó el 8 de septiembre de 2019.

No obstante, Mariana Arceo participa en el rubro de mejor trayectoria. Los clavadistas María José Sánchez y Diego Balleza, ganadores este año de un Grand Prix y medallistas en la Serie Mundial, fueron incluidos en el rubro de equipos.