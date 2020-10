No se contagiaron en el descanso, las pruebas fueron antes del fin de semana. Es cierto, no se habían tenido tres casos al mismo tiempo, hubo control, pero este virus es tan impredecible, y no sabemos cuándo podríamos infectarnos. Se tomarían todas las medidas a nuestro alcance y aún así dar positivo , apuntó en una conferencia virtual.

El entrenador prefirió ser mesurado ante las declaraciones del zaguero Igor Lichnovsky, quien tras salir del plantel di-jo que ganar la novena copa no es la felicidad y cuando alguien se va de una empresa es porque no se siente valorado. Su opinión es personal, pero en este equipo el único objetivo es ganar .

Asimismo, Siboldi respondió a Miguel Herrera, técnico de las Águilas, quien hace unos días dijo que Cruz Azul nunca podrá ser campeón. Mi perfil nunca ha sido el de buscar pleitos ni de calentar partidos o clásicos. Él en parte tiene razón, no hemos podido ser campeones, pero sólo es suponer que no lo haremos, y a mí no me gustan las suposiciones .

Con 26 unidades en el segundo puesto, La Máquina recibirá en la jornada 14 a los Tigres, club que también reportó tres casos de coronavirus antes de este duelo.