U

no no elige dónde nace, ni qué fortuna o infortunio le depare su origen. Por experiencias familiares y sociales, conozco el pensamiento y el ser conservadores. Si bien no pueden acomodarse en el mismo saco interpretativo, comparten una ideología común, lógicamente conservadora e inevitablemente de derecha. Desde luego, no entienden, pero sí repudian las nuevas realidades que vive México.

Abarca gente pobre, de conciencia oprimida ( dixit Paulo Freire), víctima de roles familiares, religiosos, escolares o sociales que cree en los valores impuestos por la ideología dominante. Clases medias de distinto origen y nivel económico o cultural, ya sean de abolengo o de nuevos ricos, incluyendo también sectores depauperados, en riesgo de perder su sitial. Pequeños o medianos empresarios con ciertos réditos económicos, creyentes en el valor supremo del esfuerzo.

En la cúspide, grandes y muy grandes empresarios, de postín todos, unos pocos del clan Forbes, bien organizados, enajenados con sus privilegios y fortunas, muchas de ellas fraguadas al amparo de la corrupción y el tráfico de influencias.

Unos y otros consideran ejemplar su esfuerzo, valores y formas de entender la vida, a los que generalizan y atribuyen cualidades universales. Metidos en la burbuja de sus privilegios (o sus deseos), México es lo que ellos son y cualquier sospecha de afectarlos es ir contra el país, como si éste y su historia se condensaran en el aire caliente de su burbuja.

Literalmente adoran el dinero. Se regodean en el consumo, les gusta y se someten a las mieles de la buena vida material y a las mil presentaciones del oropel. Para ellos la necesidad del dinero no se agota en proveer una vida digna; se necesitan sobrantes para acceder a los privilegios. La marginación y pobreza de la mayoría no es su asunto. En todo caso, se debe a su discapacidad intelectual, o bien a que son flojos o irresponsables por naturaleza.

Atenazados por el individualismo, consideran que cada quien es libre para tejer su destino, bajo la fábula de querer es poder . Aferrarse a lo propio es parte de un derecho casi sagrado. No cabe en su pensamiento ni en su vida el valor de la realización individual como fruto del bienestar colectivo.

Los conservadores son racistas y clasistas. La existencia de los pobres les estorba, por eso los niegan con la for-ma del desprecio. Los pobres no son dignos de lo que ellos han logrado y presumen ser. En todo caso, para salir del atraso deben imitarlos, pues ellos disponen la esencia del deber ser .

Bastantes conservadores salvan su conciencia con una religiosidad basada en formalismos. Se pregonan orgullosamente cristianos, mientras niegan en su vida los principios esenciales del verdadero cristianismo. La imitación de Jesucristo es sólo simbólica, adaptativa; lograron erradicarla como guía de conducta y de fe.