Coincidieron en que el programa Aprende en casa II, ha quedado en segundo plano, porque la enorme mayoría de las escuelas está trabajando por Internet con las clases que generan los propios maestros, ya sea en vivo o grabadas, ha sido un proceso creativo e innovador. Los maestros nos estamos reinventando, porque descubrimos que las tecnologías de comunicación e información no es sólo entrar en una sala de cómputo .

No obstante, insistieron que las escuelas “seguimos enfrentando una situación muy difícil, en particular con los alumnos con mayor retraso escolar que demandan una atención especializada o clases específicas, porque lo que no se ha querido reconocer con el programa Aprende en casa II es que no todos los niños aprenden igual ni a la misma velocidad, por eso son tan importantes los procesos de adecuación de contenidos y el diseño pedagógico de cada clase”.