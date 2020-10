Georgina Saldierna

Jueves 15 de octubre de 2020

Padres de niños con cáncer presentaron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra funcionarios públicos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador y la empresa Novag, por el robo de 37 mil piezas de medicamentos oncológicos.

Los paterfamilias fueron acompañados por dirigentes del PRD, quienes calificaron el desabasto de esos fármacos como un acto criminal y una irresponsabilidad del gobierno federal.

Exigen pruebas del hurto de 37 mil piezas

La denuncia señala a López Obrador, al secretario de Salud y al director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como a la empresa de abuso de autoridad y el delito de autorrobo.