Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de octubre de 2020, p. 13

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no es un instrumento político y toma sus decisiones con absoluta imparcialidad , afirmó su titular, Santiago Nieto Castillo, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En reunión de trabajo virtual con legisladores, informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le pidió congelar cuentas de funcionarios de Chihuahua, e insistió en que el ex gobernador priísta José Reyes Baeza Terrazas está involucrado en un presunto desvío de fondos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la Universidad Autónoma del Estado de México. No puedo cerrar los ojos ante esa realidad, aunque moleste , acotó.