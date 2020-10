Ángeles Cruz Martínez

El robo de medicamentos oncológicos reportado la semana pasada genera dudas razonables por varias causas, como que son productos que no podrán venderse ni en el mercado negro. Además de que es un asunto mediático, se trata de insumos que requieren condiciones especiales de resguardo y almacenaje para asegurar su calidad y eficacia.

Si eso no se cumple, los fármacos ya no sirven. Además, por su valor, estimado en alrededor de 10 millones de pesos, se piensa que quienes supuestamente los sustrajeron no saben nada del negocio , señalaron fuentes del sector farmacéutico.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está entre los compradores de esas medicinas provenientes de Argentina, y ayer el director de administración, Humberto Pedrero, aseguró que su adquisición fue posible porque cumplen los requisitos legales, empezando porque cuentan con registro sanitario.

Sin embargo, en la plataforma electrónica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no aparece ni el laboratorio como propietario de alguno de esos documentos que les autoriza a comercializar sus productos en el país.

Especialistas en el tema precisaron que aunque la Cofepris hubiera validado el registro emitido por la autoridad sanitaria de Argentina, con el argumento de que se trata de una situación de emergencia y así permitir su ingreso a México, los datos deben ser públicos.