Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de octubre de 2020, p. 11

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados explicaron que el pacto de civilidad que regirá durante las comparecencias de funcionarios busca desahogarlas en orden, sin que implique acotar la libertad de expresión o falta de crítica.

Que no se deje de cuestionar. Pero no caer en una espiral de desorden que derive en violencia. No hacen falta los insultos , dijo el coordinador de Morena, Mario Delgado.

A su vez, Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, afirmó que el pacto busca evitar que se reproduzca el escenario de la comparecencia de Hugo López Gatell en el Senado, pero también acotó que no se puede limitar a los legisladores manifestarse en el pleno.