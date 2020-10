Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 15 de octubre de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la actitud de malcriados y malportados integrantes de la oposición ante la pandemia y otros temas, aunque los reconoció por no utilizar métodos violentos sino plantones y calumnias .

Subrayó que el sector contrario al cambio es minoritario y el pueblo no va a dejarse manipular; sin embargo, pidió respeto para los funcionarios que invitan al Congreso de la Unión, porque si no los van a dejar hablar y los van a tratar así, pues entonces para qué los invitan si no los dejan hablar, ¿nada más por el espectáculo? No ayuda ni siquiera a la institución .

En conferencia de prensa, afirmó que la estrategia frente a la pandemia de Covid ha sido muy profesional y otros países hubiesen querido tener a médicos especialistas como Jorge Alcocer (secretario de Salud), como (el subsecretario) Hugo López-Gatell, de primera .

Reiteró que la oposición es un fenómeno histórico desde tiempo de la lucha por la Independencia.