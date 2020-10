Si eso es cierto, no cabe ninguna duda ahora de que el robo tenía una intención que no era la de obtener alguna retribución económica por el producto del asalto, sino crear un ambiente contrario al gobierno federal.

Son productos que no se pueden vender ni en el mercado negro, como les explicamos en este espacio en el turno anterior, porque son procesados y fabricados para el sector salud, y no es posible comercializarlos en farmacias o en hospitales.

La operación escasez tiene otros testigos de su ejecución: las cámaras del C-5 que tienen los aparatos de seguridad en la ciudad, y a los que, desde luego, tiene acceso la fiscalía local.

Con esas cámaras se logró el seguimiento de los tráilers en que supuestamente se sacaron los medicamentos, pero la fiscalía, silenciosa, prefiere que se ataque al Presidente antes que dar una explicación de lo que sucedió el domingo 4 de octubre.

De todas formas el latrocinio, como hasta ahora se conoce, está rodeado de puntos oscuros que no aceptan la luz de lo que ocurrió en aquel lugar de Iztapalapa. Es muy probable que en la fiscalía, doña Ernestina Godoy sienta que la autonomía de que goza la institución no tiene mayores compromisos con el proyecto de país que sostienen los gobiernos federal y local, y por ello no le importe el resultado de sus silencios, pero lo que debería quedarle claro es que por más que pinte su raya, aún pertenece al proyecto da la 4-T, y si no se ha dado cuenta, que alguien le avise.

De pasadita

¿Será que el pleito en Morena nos esté anunciado una nueva-vieja forma de intentar hacer política en el país? ¿Será que ante la ausencia de partidos opositores que sean algo más que el logo, la competencia entre diferentes maneras de pensar y de actuar se va a dar dentro de Morena y en ningún otro lugar?

Si es así, lo que le falta es la construcción de los sectores que mantengan a Morena como la fuerza hegemónica durante muchas décadas; eso, si antes no lo destruye el mal del chuchismo que, según nos dicen, viene de Zacatecas.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com