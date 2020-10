Hubo un supuesto apoyo sindical para darle nacimiento. Sin embargo, los magistrados consideraron que la fiscalización de ese organismo electoral no acreditó de manera suficiente aportaciones en especie no identificadas ni injerencia gremial. Ya se sacó el premio gordo Pedro Haces: sindicato y partido político. En su primer año recibirá entre 50 y 100 millones de pesos del INE, es decir, de los contribuyentes. Todavíia entrada la noche, el tribunal no resolvía el expediente de México Libre, el partido de Felipe Calderón.

Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego –Elektra, Banco Azteca, TvAzteca– dio positivo a la prueba del Covid-19. En un breve mensaje en Twitter, lo informó así: “Con la novedad de que tengo #Covid19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije… nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”.

Ombudsman social

Asunto: no hay citas en el Issste

Leí en su columna que una persona habla de que no hay citas con especialistas en el Issste. Le comento que aquí en Tabasco no se abrió la agenda para citas con especialistas. Yo no he podido consultar al urólogo desde el año pasado. Ahora me detectaron diabetes y el programa con el que medían hemoglobina glucosa, etcétera, desapareció. Me enviaron a medicina interna y pues no hay citas para este año. Se abrirá la agenda la segunda semana de diciembre.

Dr. Juan Manuel Zaldívar Cruz / Cárdenas, Tabasco

Twiteratti

Yo todo preocupado porque soy intolerante a la lactosa y sucede que era puro pinche plástico.

