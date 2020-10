La multitud masista gritaba: somos mayoría y no tenemos miedo , sin muchas precauciones sanitarias, en la misma explanada en la que Morales dio en noviembre de 2019 su último discurso, la víspera de resultar forzado a renunciar y salir al exilio.

En tanto, el centrista Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, segundo en las encuestas, cerró en la ciudad oriental de Santa Cruz, en un intento por restar votos al ultraderechista Luis Fernando Camacho, quien concentra gran apoyo en esa región y quien fue impulsor del golpe de Estado contra Morales el año pasado.

“Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales, y Morales ‘never in the life’ (nunca más en la vida)”, declaró Mesa ante centenares de seguidores.

Camacho, ubicado en tercer lugar según sondeos, realizó una caravana multitudinaria por la capital cruceña como cierre de campaña en el departamento donde más apoyo tiene.

La Constitución declara ganador en primera vuelta al candidato que obtiene mayoría absoluta o 40 por ciento de los votos con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. De lo contrario, deberá haber una ronda entre los dos más votados.

En tanto, el Congreso, controlado por el MAS, censuró a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por no concurrir a una sesión de interpelaciones.

Murillo, hombre fuerte del régimen de facto, debía informar sobre una compra de material antidisturbios para la policía, investigada por presunta corrupción, y Cárdenas tenía que responder a cuestionamientos sobre la clausura anticipada del año escolar, decretada a principios de agosto.

La destitución de los ministros censurados es obligatoria, afirmó la presidenta del Congreso, la masista Eva Copa, quien recordó que ése es un mandato de la Constitución.

Una ley sancionada en semanas pasadas para prohibir que una autoridad censurada sea ratificada en el cargo no fue promulgada por Áñez.