La primera película que se me ha enviado del extenso programa toca un tema muy en boga. Se trata de la producción francesa Petite fille (Niña pequeña), de Sébastien Lifshitz, sensible documental sobre un niño de ocho años llamado Sasha que se siente, se viste y actúa como una niña. Sus padres, por suerte, son muy comprensivos con su hija y hacen todo lo posible porque no sienta rechazo en su escuela. Como la acción se sitúa en una ciudad provinciana no especificada de Francia, aún existen muchos prejuicios en la escuela de Sasha, que exigen una definición biológica. La madre es quien más se esfuerza por la comprensión de su hija, por lo que viaja a París donde una sicóloga las entrevista a las dos.

Será la misma profesional quien proporcionará un certificado que explique la situación al santurrón director de la escuela (nunca visto, pues no asiste a la junta convocada por la madre de Sasha). Cuando ese obstáculo se ha librado, aún habrá una maestra de ballet que se niegue a aceptar a la niña como su alumna.

De alguna manera, el documental serviría como complemento a la película de ficción Girl, de 2018 (disponible en Netflix), del belga Lukas Dhont, sobre el dilema que enfrenta una adolescente transgénero en sus esfuerzos por ser aceptada como bailarina. En ambos casos, la mirada compasiva de los realizadores es la razón de su fuerza emotiva. Es claro que la pequeña Sasha no tendrá un camino fácil. Pero gracias al apoyo de personas como su madre y su sicóloga, podrá salir adelante.

Twitter: @walyder

lgtsao@hotmail.com