Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de octubre de 2020, p. 6

La crítica social y política irrumpirá en el Maratón Internacional de Cabaret, que en su edición 18, se efectuará en línea, pero sin sacrificar la diversión ni las carcajadas del público .

El encuentro, idea de las creadoras del Festival Internacional de Cabaret, se desarrollará casi ininterrumpido , los días 24 y 25 de octubre, con la participación de 25 artistas, provenientes de Colombia, Argentina, España, Chile y México.

Durante la transmisión virtual, bajo las etiquetas #SueltaLaCarcajada y #Maratón, habrá espectáculos, participaciones breves y videos; además de talleres, conferencias magistrales y mesas, entre otras actividades dedicadas a los pequeños.

Todos los actos serán transmitidos de manera gratuita vía Facebook, a excepción del de Las Reinas Chulas, titulado La casa de papel de baño, el cual tendrá un costo de recuperación y se efectuará a través de la plataforma Zoom, cuyos accesos se encuentran disponibles en Boletopolis.

Cada año, durante agosto, realizamos el encuentro en distintas sedes y pensamos que valía la pena organizar un minifestival, que concentrara distintas actividades de acceso gratuito. Así es como aprovechamos la oportunidad de hacerlo en línea, lo cual permite invitar a artistas internacionales y llegar a más público , detalló Luz Elena Aranda, directora del Festival Internacional de Cabaret y del Maratón Internacional de Cabaret.

Blues, mambo y cha cha chá