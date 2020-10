Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 15 de octubre de 2020, p. 27

Algunas empresas productoras de alimentos han comenzado a darle la vuelta al nuevo etiquetado de advertencia de exceso de nutrientes, pues de acuerdo con denuncias ciudadanas se han valido de estrategias para no hacer visible a los consumidores los octágonos de negros.

A través de redes sociales, usuarios han publicado que firmas como Kellogg’s o Bimbo evitan mostrar el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas de distintas formas, como es el caso de colocar dos barras de cereal en una bolsa en la que no se muestran las advertencias o bien se colocan los productos en anaquel para que no se visualicen las disposiciones.

Este diario consultó a Kelloggs’s para conocer la razón de emplear estrategias para que no se vean con facilidad las etiquetas, a lo que respondió que la compañía está cumpliendo, actualmente fabrica, distribuye y comercializa sus productos con el nuevo etiquetado, alineado a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 .

Sobre la forma en que son colocadas las cajas de cereal que produce, comentó que se revisará el caso en particular, para asegurar que la colocación del producto en esa tienda se realice de manera adecuada.

Sin embargo, resaltó que el acomodo en estanterías está fuera de nuestro control .

De acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 el sistema de etiquetado es frontal, de tal forma que es visible para el consumidor. Sólo en los productos cuya superficie sea menor o igual a 40 centímetros cuadrados serán usados números, que corresponderán a la cantidad de sellos de advertencia.