La propuesta de reforma fiscal se detalla en cuatro aspectos: impuestos al ingreso, a la propiedad, al valor agregado y a la gasolina. Los impuestos al ingreso mexicanos, comparados con patrones internacionales, son bajos debido a la alta informalidad y a la desigualdad. Sostiene que aumentar los impuestos podría generar ingresos adicionales limitados, por lo que es importante ampliar la base tributaria y racionalizar gastos exentos de impuestos ineficientes y regresivos, reduciendo el umbral tributario para los altos ingresos. Por lo que toca a los impuestos a la propiedad, en vehículos e inmuebles, elevarlos podría ser eficiente si se hace con progresividad. La propuesta de reducir los conceptos con un IVA de cero por ciento es reiterativa y no resulta interesante por sus connotaciones no progresivas. Para gasolina se concibe que la política actual, en la que el precio aumenta menos que la inflación, implica un apoyo desproporcionado a los altos ingresos, que pudiera reconsiderarse.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido reiterar que no habrá reforma fiscal. Su argumentación de que su estrategia es que paguen los que deliberadamente eluden y evaden y que no aumentarán la carga fiscal a los contribuyentes cumplidos no resuelve los requerimientos planteados en una coyuntura en la que las responsabilidades del Estado se han incrementado sustancialmente. Es cierto que la elusión y evasión es cuantiosa, del orden de 2-2.5 por ciento del PIB. Reducirla es fundamental, pero los ingresos que genera no se repetirán anualmente. Una reforma fiscal que aumente la carga a empresas grandes y contribuyentes de altos ingresos es una fuente permanente de ingresos fiscales adicionales, que pueden contribuir en esta coyuntura, esto es, en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazos.

