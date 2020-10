Juan Manuel Vázquez

Cuando el entrenador Iván Bautista sube a la plataforma de clavados, les advierte a sus alumnos: No me vayan a empujar, apenas sé nadar . Suelta una carcajada y aclara que sí sabe, pero las alturas le vienen mal. Sólo sube los cinco o 10 metros de esas construcciones para asesorar la técnica de sus atletas. No me subo por gusto. No me siento bien allá arriba , añade nervioso.

Desde esas alturas, y del trampolín, los atletas que forma el profe Bautista también suben los peldaños de los podios en los torneos más importantes del mundo. Con su enseñanza han conquistado medallas olímpicas mayores y juveniles, panamericanos y centroamericanos, copas y mundiales. Más de 80 resultados destacados en competencias lo hacen uno de los entrenadores más eficientes en el deporte mexicano.

El lunes fue nominado para el Premio Nacional del Deporte 2020, reconocimiento que ya tuvo en 2010 y 2014. Esta vez el galardón es por su trayectoria, que cumplió hace unos días 26 años de trabajo ininterrumpido. Bueno, si acaso se descuentan los meses aciagos de inactividad por la pandemia del nuevo coronavirus.

He desarrollado un sistema que funciona, un método de trabajo , explica; gracias a eso podemos competir con las potencias en clavados como China, Alemania y otras más. Somos respetados a escala mundial en la disciplina .

Desde luego, ese procedimiento está relacionado con una técnica muy depurada y algo que acentúa el profe: valor . Los clavados de sus alumnos, no sólo buscan la precisión, sino también un grado de arrojo, casi espectacularidad que les ha dado buenos resultados olímpicos y mundiales.

Pero hay algo más. Bautista entiende su trabajo con la pasión de un maestro en estado puro por la enseñanza, casi con la entrega de un apostolado. Por eso disfruta las sesiones diarias de trabajo rodeado del talento indiscutible de sus medallistas olímpicos y prospectos. Sin embargo, cuando trabaja con niñas y niños desborda otras emociones y responsabilidades.